Как написать сочинение на тему опыт и ошибки

Русский язык
Как написать сочинение на тему опыт и ошибки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опыт то что ты можешь или больше всего получается и ошибки те ошибки которые ты допускал(ла) в жизни напиши об этом про свои ошибки и про то что у тебя больше всего лучше выходит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Экзамен сдавали 13 студентов. Экзаменатор перед началом экзамена рассадил их за ??руглым столом и попросил назвать тех, кто, по их мнению, сдаст...
Ответить
Математика
Выполните действия 19,06+(25,015-3,96)=
Ответить
Математика
Вырази в более крупных единицах времени 180 минут
Ответить
Математика
5 целых 3/5 в десятичную дробь
Ответить
Математика
Помогите с учи ру пожалуйста!
Ответить