Как написать сочинение на тему опыт и ошибки
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Как написать сочинение на тему опыт и ошибки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опыт то что ты можешь или больше всего получается и ошибки те ошибки которые ты допускал(ла) в жизни напиши об этом про свои ошибки и про то что у тебя больше всего лучше выходит
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