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Выполните действия 19,06+(25,015-3,96)=
Математика
Выполните действия 19,06+(25,015-3,96)=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25,015-3,96=21,055 19,06+21,055=40,115
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