Вы бери раздельное паписание слов (на)мазать (на)обет (на)лить (на) кормить

Русский язык
Вы бери раздельное паписание слов (на)мазать (на)обет (на)лить (на) кормить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Намазать,на обед,налить,накормить.
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