Не с переводчика переведите пожалуйста с каз яз на русский только кто может отлич??о перевести ол аң аулап жүріп бұрын-соңды мұндай кереметті көрмеген екен

Қазақ тiлi

Не с переводчика переведите пожалуйста с каз яз на русский только кто может отлич??о перевести ол аң аулап жүріп бұрын-соңды мұндай кереметті көрмеген екен

Автор: Гость