Не с переводчика переведите пожалуйста с каз яз на русский только кто может отлич??о перевести ол аң аулап жүріп бұрын-соңды мұндай кереметті көрмеген екен
Қазақ тiлi
Не с переводчика переведите пожалуйста с каз яз на русский только кто может отлич??о перевести ол аң аулап жүріп бұрын-соңды мұндай кереметті көрмеген екен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он когда зверей ловил такой кросоты давно не видел
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