Составь небольшой текст-рассуждение о роли орфографической грамотности в письме??ной речи, используй в нём разные разряды имён числительных.Напомним, что сначала необходимо определить тему, а сам текст-рассуждение имеет следующ...
Русский язык
Составь небольшой текст-рассуждение о роли орфографической грамотности в письме??ной речи, используй в нём разные разряды имён числительных.Напомним, что сначала необходимо определить тему, а сам текст-рассуждение имеет следующую структуру: 1. Тезис (часть,содержащая мысль,которая будет доказываться.) 2. Доказательство (аргумент) 3. Вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От души бртаан ващеееее кароче было три сына папа свин и мама свин и пеппа они кароче жили там паживали хурмой таргавали и дошик один ели
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