2sin П/3- cos П/2 вычеслить
Математика
2sin П/3- cos П/2 вычеслить
Ответ(ы) на вопрос:
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2sin П/3- cos П/2=2* кор из 3/2-0=корень из 3
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