См фото!! Алгебра !!!!

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Во второй дроби меняем знак. Тогда второй знаменатель становится более приятным. Получаем: (а-3b)²÷2(6a-b)-(a+3b)²÷3(6a-b)+14ab-4b²÷3(6a-b) Обьединяем вторую и третью дробь, так как там общие знаменатели и паралельно открываем скобки в числителе второй дроби: (а-3b)²÷2(6a-b)-(a²+6b²+9b²+14ab-4b²)÷3(6a-b) Упрощаем вторую дробь (а-3b)²÷2(6a-b)-(a²+14ab+5b²)÷3(6a-b) Обьединяем дроби, упрощаем, подставляем значения