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Помогите плиииззз очень надоо
Черчение
Помогите плиииззз очень надоо
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Гость:
Размеры нанесешь сам - это не сложно.
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