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Построить вектор 2*а
Геометрия
Построить вектор 2*а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти вектор а ( например 2 см) потом 2а следовательно 2*2= 4 все просто)
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