Выразить в более крупных мерах единицах времени 480 секунд
Математика
Выразить в более крупных мерах единицах времени 480 секунд
Ответ(ы) на вопрос:
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480секунд=8минут 480секунд=2/15часа
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