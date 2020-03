Используйте слова в скобках для образования предложений в Future Simple (в утвердительной, вопросительной или отрицательной форме). 1) They _____ football at the institute. (to play) 2) She _____ emails. (not / to write) 3...

Английский язык

Используйте слова в скобках для образования предложений в Future Simple (в утвердительной, вопросительной или отрицательной форме). 1) They _____ football at the institute. (to play) 2) She _____ emails. (not / to write) 3) ____ you____ English? (to speak) 4) My mother ____ fish. (not / to like) 5) ____ Ann ____ any friends? (to have) 6) His brother _____ in an office. (to work) 7) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water) 8) His wife _____ a motorbike. (not / to ride) 9) ____ Elizabeth_____ coffee? (to drink)

