Найдите сумму: 1)4 5/9+7 1/6, 2)6 11/12+ 8 13/18, 3) 2 3/16+ 1 7/24+ 3 1/12.Помогите решить пожалуйста:) И объЯсните:)

Математика
Найдите сумму: 1)4 5/9+7 1/6, 2)6 11/12+ 8 13/18, 3) 2 3/16+ 1 7/24+ 3 1/12.Помогите решить пожалуйста:) И объЯсните:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4 5/9 +7 1/6=11 13/18. 2)6 11/12+8 13/18= 15 23/36.3)2 3/16+1 7/24=3 23/48. Вот , сейчас я объясню допустим :1 2/3+3 2/4=сначала складываем целые части:(1+3)если плюс то во второй скобки тоже плюс ,где складываются дробные часть тоесть (2/3+2/4) в верху находится числитель а в низу знаменатель если знаменателю разные,то выбираем наибольший это 4 на три не делится,то 4*2 получает 8 восемь на три не делится ,значит 4*3=12лелится на три и на четыре значит это число подходит,найлём дополнительный множитель тоесть 12:4=3 пишем на 4кой,12:3=4пишем над тройкой и умножаем то что у нас получилось,тоесть 3*4==12+ 4*3=12,12+12=24 у нас получается 4 24/12-это дробь не правильная значит получается 6
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