Между какими целыми числами находится число корень23

Алгебра
Между какими целыми числами находится число корень23
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4²=16   5²=25, значит       4<√23<5
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