Замени сложные формы сравнительной и превосходной степени прилагательных простыми....1- В Париже находится самая высокая башня в Европе.день сегодня более теплый чем вчера.дядя Паша -самый старый житель деревни.Эта задача менее...

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Замени сложные формы сравнительной и превосходной степени прилагательных простыми....1- В Париже находится самая высокая башня в Европе.день сегодня более теплый чем вчера.дядя Паша -самый старый житель деревни.Эта задача менее трудная чем та.Сергей Есенин -мой самый любимый поэт.Нил- самая длинная река в мире.Вершина годы Килиманджаро- самая высокая точка Африки.

Автор: Гость