Замени сложные формы сравнительной и превосходной степени прилагательных простыми....1- В Париже находится самая высокая башня в Европе.день сегодня более теплый чем вчера.дядя Паша -самый старый житель деревни.Эта задача менее...

Русский язык
Замени сложные формы сравнительной и превосходной степени прилагательных простыми....1- В Париже находится самая высокая башня в Европе.день сегодня более теплый чем вчера.дядя Паша -самый старый житель деревни.Эта задача менее трудная чем та.Сергей Есенин -мой самый любимый поэт.Нил- самая длинная река в мире.Вершина годы Килиманджаро- самая высокая точка Африки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высочайшая, труднее, любимейший, длиннейшая, высочайшая, теплее, старейший.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разбор диктанта краски осени. Любители осенних листьев иногда набирают в лесу букеты, и дома эти букеты еще долго сохраняют цвета осенннего леса(...
Ответить
Математика
Объясните мне пожалуйста я просто не понимаю умножение с нулями например 3000000 умн??жить на 1000 Объясните мне пожалуйста Я не понимаю Я прошу Об...
Ответить
Английский язык
КАК перевести? Помогите пожалуйста! Nome del tuo cane
Ответить
Русский язык
Каждый куст-диковинное животное.Грамматическая основа.
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 4 5/12 + 0,28=
Ответить