Решите пожалуйста 4 5/12 + 0,28=
Математика
Решите пожалуйста 4 5/12 + 0,28=
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4,03 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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