Прочитай слова, спиши из каждого ряда те из них, которые являются синонимами. Дум??ть, мыслить, размышлять, решать. Сообщение, известие, рассказ, весть, событие. Большой, крупный, гигантский, замечательный. Молчаливый, нера...
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Прочитай слова, спиши из каждого ряда те из них, которые являются синонимами. Дум??ть, мыслить, размышлять, решать. Сообщение, известие, рассказ, весть, событие. Большой, крупный, гигантский, замечательный. Молчаливый, неразговорчивый, немногословный, болтливый, безмолвный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молчаливый, неразговорчивый, немногословный,безмолвный. Большой, крупный, гигантский. Сообщение, известие, рассказ, весть . Думать, мыслить, размышлять .
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