Найдите площадь прямоугольного треугольника если его катет и гипотенуза равны соответственно 18 и 30. напишите пожалуйста подробно как решать.
Геометрия
Найдите площадь прямоугольного треугольника если его катет и гипотенуза равны соответственно 18 и 30. напишите пожалуйста подробно как решать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем другой катет по т. Пифагора а²+18²=30², а²=900-324=576 а=√576=24 Площадь треугольника = (18*24)*0,5=216
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