Найдите площадь прямоугольного треугольника если его катет и гипотенуза равны соответственно 18 и 30. напишите пожалуйста подробно как решать.

Геометрия

Найдите площадь прямоугольного треугольника если его катет и гипотенуза равны соответственно 18 и 30. напишите пожалуйста подробно как решать.

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