Пожайлуста помогите решить 2 и 4. заранее спасибо)
Алгебра
Пожайлуста помогите решить 2 и 4. заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)=√31+y /(y-√31)(y+√31)=1/ y-√31 4)=(11-√m)(11+√m) / (√m+11)²=11-√m /11+√m
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