Пожайлуста помогите решить 2 и 4. заранее спасибо)

Алгебра
Пожайлуста помогите решить 2 и 4. заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)=√31+y   /(y-√31)(y+√31)=1/  y-√31 4)=(11-√m)(11+√m)   / (√m+11)²=11-√m   /11+√m
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