Расходы на ремонт уменьшились в 4 раза. На сколько процентов она уменьшилась ? Решите пожалуйста с решением . Заранее спасибо )

Математика
Расходы на ремонт уменьшились в 4 раза. На сколько процентов она уменьшилась ? Решите пожалуйста с решением . Заранее спасибо )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100/4=25проц расходов осталось 100проц-25проц=75 проц ответ: на 75проц
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