Расходы на ремонт уменьшились в 4 раза. На сколько процентов она уменьшилась ? Решите пожалуйста с решением . Заранее спасибо )

Математика

Расходы на ремонт уменьшились в 4 раза. На сколько процентов она уменьшилась ? Решите пожалуйста с решением . Заранее спасибо )

Автор: Гость