Параграф 11 спасите? halp me
История
Параграф 11 спасите? halp me
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начало эпохи Древнего царства связывают с восхождением на трон 2780 до н. э. первого фараона III династии Джосера. Она ознаменовалась необычайно быстрым развитием архитектуры. В эту пору творил известный зодчий Имхотеп, с именем которого связано сооружение в первой гигантской ступенчатой пирамиды. Она окружена каменной стеной, внутри которой находится обширный заупокойный комплекс — древнейшие возведенные человеком каменные постройки.
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