ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА идея, проблема, тема,и художественные приёмы стихотворения м??литва.

Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА идея, проблема, тема,и художественные приёмы стихотворения м??литва.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поводом для написания послужила беседа с М. А. Щербатовой, за которой поэт в то время ухаживал. По воспоминаниям современников, она посоветовала ему молиться, когда у него на сердце тоска, сказав, что ничто не помогает так, как искренняя молитва к Богу. Лермонтов, очевидно, последовал ее совету. Сложно сказать, легко ли было человеку, во всеуслышание заявляющему о своем скептицизме и безверии, создателю прекрасного «Демона» обратиться к Богу от чистого сердца. Однако вскоре рождается «Молитва», которую можно назвать образцом прекраснейшей христианской лирики. Стихотворение сразу же обрело огромную популярность, и до сих пор считается одним из самых известных в поэтическом наследии Лермонтова. А в 1855 г. слова его были положены на музыку композитором М. Глинкой, так возник романс.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите наибольшее целое число каторое меньше числа корень167
Ответить
Химия
Решите задачу по химии
Ответить
Русский язык
Лиса приготовила что
Ответить
Алгебра
Упростите пожалуйста
Ответить
Алгебра
Найти значение x,при которых значение производной функции f (x) равно 0, если: f (x)=(x-3)(x+4)
Ответить