География помогите пожалуйста
География
География помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гольфстрим. Исток в Мексиканском заливе, а устье в полярных морях.
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