Срочнооооо помогитеееее!!!!!! 1 внусрений угол мнагоугольника n=4

Геометрия
Срочнооооо помогитеееее!!!!!! 1 внусрений угол мнагоугольника n=4
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= 90°
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