Срочнооооо помогитеееее!!!!!! 1 внусрений угол мнагоугольника n=4
Геометрия
Срочнооооо помогитеееее!!!!!! 1 внусрений угол мнагоугольника n=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 90°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От одной станции одновременно в противоположных направлениях отошли товарный и пассажирский поезда. скорость товарного 42 км/ч, а пассажирского - в...
Алгебра
Английский язык
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически и лексически соо...
История
Почему окончившие школу египтяне могли носить чистые белые одежду и на руках у ни?? не было мозолей?
Математика