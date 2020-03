Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 1 Niko...

Английский язык

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 1 Nikolai is fun to be with. He’s very __________________ and clever. FRIEND 2 He likes smiling and he’s never __________________ . HAPPY 3 He enjoys sports, but he __________________ dancing. He hates it! LIKE 4 He __________________ plays tennis and basketball with his friends. REGULAR 5 He’s also very __________________ when his friends have problems with their homework. HELP 6 I think he has a great __________________ and he’s a true friend. PERSON 7 But sometimes his parents are angry about his room. His bedroom is always __________________ . MESS 8 He realises that and he is __________________ trying to change. REAL

Автор: Гость