Звуковые диапазоны человеческого голоса индивидуальные имеют свои названия для ??аждого диапазона имеются среднестатистические частотные характеристики у какого из диапазонов ширина частотного диапазона выше 1- баритон 2- бас 3...
Музыка
Звуковые диапазоны человеческого голоса индивидуальные имеют свои названия для ??аждого диапазона имеются среднестатистические частотные характеристики у какого из диапазонов ширина частотного диапазона выше 1- баритон 2- бас 3- тенор 4-сопрано 5-контральто 6-колоратурное сопрано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У сопрано .............
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