Двуглавый орел по причине правления двух царей одновременно правили

История
Двуглавый орел по причине правления двух царей одновременно правили
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двуглавый орёл — гербовая фигура в видеорла, имеющего две головы, обращённые вправо и влево, или двух орлов, расположенных друг за другом, когда от орла, расположенного на заднем плане, видна только голова.
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