Чем отличается деятельность человека от активности животных. срочно плиз
Обществознание
Чем отличается деятельность человека от активности животных. срочно плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Активность животных основывается только на инстинктах. Деятельность человека- на их основной цели,осознанных действиях,подразумевающих какой либо результат
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