При окислении 2г двухвалентного металла образовалось 2,8 г оксида. Химический симв??л металла

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2Ме+О2=2МеО n (Ме) = n (МеО) Пусть масса Ме = Х, тогда: 2г : Х г/моль = 2,8г : (Х+16) решая уравнение, получаем, что Х =40 г, следовательно, это кальций