Скорость света в стекле равна 200 тыс. км/с. Чему равен угол падения светового луча, ??ереходящего из воздуха в стекло, если угол преломления равен 30 градусов
Физика
Скорость света в стекле равна 200 тыс. км/с. Чему равен угол падения светового луча, ??ереходящего из воздуха в стекло, если угол преломления равен 30 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=c/V=3*10^8/2*10^8=1,5 n=sina/sinb sina=n*sinb=1,5*0,5=0,75 a=arcsin(0,75)=49 градусов
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