Скорость света в стекле равна 200 тыс. км/с. Чему равен угол падения светового луча, ??ереходящего из воздуха в стекло, если угол преломления равен 30 градусов

Физика

Скорость света в стекле равна 200 тыс. км/с. Чему равен угол падения светового луча, ??ереходящего из воздуха в стекло, если угол преломления равен 30 градусов

Автор: Гость