Какие вы знаете поверья и предания, связанные с образом богини плодородия?
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Какие вы знаете поверья и предания, связанные с образом богини плодородия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жива- богиня жизни, весны, плодородия, рождения, жита-зерна. Дочь Лады, супруга Даждьбога. Богиня весны и жизни во всех ее проявлениях; подательница жизненной силы Рода, делающей все живое собственно живым. Она - богиня животворящих сил природы, весенних бурлящих вод, первых зеленых побегов; покровительница юных девушек и молодых жен.Она воплощает жизненную силу и противостоит мифологическим воплощениям смерти.Жива воскрешает умирающую на зиму природу, дает земле плодородие, растит нивы и пажити.Жива есть сокращенная форма имени Живана или Живена и значит «дающая жизнь». О весеннем половодье, разлитии рек поселяне доныне выражаются: «Вода заживает». Этот корень встречается в словах, которые обозначают явления, служащие условием жизни: пища (жито, житница, житник и житор – ячмень, живность – съестные припасы); домашний кров (жилье, жилой покой, т. е. теплый, с печкою); материальное довольство (жира, жирова, житуха – хорошее, привольное житье, жировать – жить в изобилии, есть вдоволь, жировой – счастливый, богатый – зажиточный, житии люди – лучшие, достаточные, жировик – домовой, как блюститель домашнего счастья и хозяйства; в старинных памятниках существительное "жир" употребляется в смысле «пажити», «пастбища», а глагол "жить" – в смысле пастися), здравие (заживлять раны, зажило).
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