Ребят, спасите.илья муромец, добрыгя никитич, алеша попович вступили в бой с неско??ькими аеликанами. каждый получил по 3 удара в результате чего великаны обратились в бегство больше всего ударов нанес илья муромец-7 меньше все...
Математика
Ребят, спасите.илья муромец, добрыгя никитич, алеша попович вступили в бой с неско??ькими аеликанами. каждый получил по 3 удара в результате чего великаны обратились в бегство больше всего ударов нанес илья муромец-7 меньше всего алеша попович 3 сколько было великанов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Илья-7 ударов Добрыня-?, но 3<?<7 Алеша-3 удара всего было нанесено х*3 удара, где х-количество великанов 7+3+?=3х 10+?=3х Добрыня нанес 5 ударов, поскольку левая часть равенства должна быть кратна 3. Отсюда: 10+5=3х х=5 ответ: 5 великанов
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