Ребят, спасите.илья муромец, добрыгя никитич, алеша попович вступили в бой с неско??ькими аеликанами. каждый получил по 3 удара в результате чего великаны обратились в бегство больше всего ударов нанес илья муромец-7 меньше все...

Математика

Ребят, спасите.илья муромец, добрыгя никитич, алеша попович вступили в бой с неско??ькими аеликанами. каждый получил по 3 удара в результате чего великаны обратились в бегство больше всего ударов нанес илья муромец-7 меньше всего алеша попович 3 сколько было великанов

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