Помогите ! Мальчик купил 7 одинаковых карандашей, а девочка купила 11 таких же карандашей и заплатила за свою покупку девочка на 12 р. больше . Сколько стоит 1 карандаш ? сколько заплатил мальчик и сколько девочка?
Математика
Помогите ! Мальчик купил 7 одинаковых карандашей, а девочка купила 11 таких же карандашей и заплатила за свою покупку девочка на 12 р. больше . Сколько стоит 1 карандаш ? сколько заплатил мальчик и сколько девочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-7=4карандаша. Их стоимость 12руб. Значит 1карандаш стоит 12/4=3руб Мальчик: 7*3=21руб, Девочка 11*3=33. Проверим 33-21=12руб.
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