Помогите ! Мальчик купил 7 одинаковых карандашей, а девочка купила 11 таких же карандашей и заплатила за свою покупку девочка на 12 р. больше . Сколько стоит 1 карандаш ? сколько заплатил мальчик и сколько девочка?

Математика

Помогите ! Мальчик купил 7 одинаковых карандашей, а девочка купила 11 таких же карандашей и заплатила за свою покупку девочка на 12 р. больше . Сколько стоит 1 карандаш ? сколько заплатил мальчик и сколько девочка?

Автор: Гость