Подбери антонимы к данным словам. Верность – …, грубость – …, доброта – …, жадность – …, несправедливость – … . Слова для справок: справедливость, вежливость, неверность, жестокость, щедрость.

Русский язык
Подбери антонимы к данным словам. Верность – …, грубость – …, доброта – …, жадность – …, несправедливость – … . Слова для справок: справедливость, вежливость, неверность, жестокость, щедрость.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброта-жестокость несправедливость-справедливость   верность-неверность грубость-вежливость 
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