Разложить на простые множители 100 и 4

Математика
Разложить на простые множители 100 и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 2*5*2*5 4 2*2 !!!!!!!!!!
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