Пожалуйста помогите,я вообще правильно начала?а так,помогите продолжить.
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Пожалуйста помогите,я вообще правильно начала?а так,помогите продолжить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Climed,rained,snowed,watched
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