√3x-1lt;3 решить уравнение
Математика
√3x-1lt;3 решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведем обе части в квадрат 3х-1<9 3х<10 х<10/3 х<3 1/3 ________3 1/3_________> \\\\\\\\\\\\\\\ х (-беск; 3 1/3)
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