Из трех данных чисел выберите делитель,где частное соответствует условию,чтобы д??литель был больше 50 и меньше 60. 225÷ делители 4,3,8

Математика

Из трех данных чисел выберите делитель,где частное соответствует условию,чтобы д??литель был больше 50 и меньше 60. 225÷ делители 4,3,8

Автор: Гость