Не разоряйте гнезда птиц.какое это предложение по цели высказывания?

Русский язык
Не разоряйте гнезда птиц.какое это предложение по цели высказывания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По цели высказывания это предложение побудительное
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