В 1821 году г.Давид Ливингстон сделал удивительное открытие в месте ,с географическ??ми координатами 17°55 ю.ш., 25°51 в.д. Сделайте и вы это открытие найдя данный объект на карте по указанным координатам

География
В 1821 году г.Давид Ливингстон сделал удивительное открытие в месте ,с географическ??ми координатами 17°55 ю.ш., 25°51 в.д. Сделайте и вы это открытие найдя данный объект на карте по указанным координатам
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где сама карта? Скинь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Заполните пропуски, употребляя little, a little, few, a few many, much. 1. There is... smoke (дым) in the room. 2. Give me... sheets (листки)...
Ответить
История
Чем занимались ремесленники
Ответить
Русский язык
Прочитай слова, спиши из каждого ряда те из них, которые являются синонимами. Дум??ть, мыслить, размышлять, решать. Сообщение, известие, расска...
Ответить
Русский язык
Найди лишнее слово по типу склонения (солнце,клен,наводнение,весна)
Ответить
Алгебра
Между какими целыми числами находится число корень23
Ответить