В 1821 году г.Давид Ливингстон сделал удивительное открытие в месте ,с географическ??ми координатами 17°55 ю.ш., 25°51 в.д. Сделайте и вы это открытие найдя данный объект на карте по указанным координатам
География
В 1821 году г.Давид Ливингстон сделал удивительное открытие в месте ,с географическ??ми координатами 17°55 ю.ш., 25°51 в.д. Сделайте и вы это открытие найдя данный объект на карте по указанным координатам
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Гость:
А где сама карта? Скинь
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