Кто из русских актёров исполнял роль Ромео?(Ромео и Джульетта)
Литература
Кто из русских актёров исполнял роль Ромео?(Ромео и Джульетта)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леонард Уайтинг (Leonard Whiting), родился 30 июня 1950г. в Лондоне. Британский актер сыгравший роль Ромео в фильме "Ромео и Джульетта" Франко Дзеффирелли (1968г.) вместе с Оливией Хасси в роли Джульетты. Эта роль принесла ему "Золотой глобус" в номинации "Самый многообещающий новичок среди мужчин".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
В 1821 году г.Давид Ливингстон сделал удивительное открытие в месте ,с географическ??ми координатами 17°55 ю.ш., 25°51 в.д. Сделайте и вы это откры...
Другие предметы
Химия