Кто из русских актёров исполнял роль Ромео?(Ромео и Джульетта)

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Леонард Уайтинг (Leonard Whiting), родился 30 июня 1950г. в Лондоне. Британский актер сыгравший роль Ромео в фильме "Ромео и Джульетта" Франко Дзеффирелли (1968г.) вместе с Оливией Хасси в роли Джульетты. Эта роль принесла ему "Золотой глобус" в номинации "Самый многообещающий новичок среди мужчин".