В 5а классе в среду четыре урока: математика,информатика,русский язык, английский ??зык .Сколько можно составить вариантов расписания на среду?

Математика

В 5а классе в среду четыре урока: математика,информатика,русский язык, английский ??зык .Сколько можно составить вариантов расписания на среду?

Автор: Гость