В 5а классе в среду четыре урока: математика,информатика,русский язык, английский ??зык .Сколько можно составить вариантов расписания на среду?
Математика
В 5а классе в среду четыре урока: математика,информатика,русский язык, английский ??зык .Сколько можно составить вариантов расписания на среду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым может быть любой урок, вторым 1 из 3, третьим - 1 из 2, четвертым - последний оставшийся Значит:4×3×2×1=24
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