Почему окончившие школу египтяне могли носить чистые белые одежду и на руках у ни?? не было мозолей?
История
Почему окончившие школу египтяне могли носить чистые белые одежду и на руках у ни?? не было мозолей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cам посуди, как в нынешним мире люди с образованием больше нужны,нежели неучи.
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