Почему окончившие школу египтяне могли носить чистые белые одежду и на руках у ни?? не было мозолей?

История
Почему окончившие школу египтяне могли носить чистые белые одежду и на руках у ни?? не было мозолей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cам посуди, как в нынешним мире люди с образованием больше нужны,нежели неучи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить выражение корень из27+кореньиз12
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста решить...
Ответить
Музыка
Звуковые диапазоны человеческого голоса индивидуальные имеют свои названия для ??аждого диапазона имеются среднестатистические частотные характерис...
Ответить
История
Двуглавый орел по причине правления двух царей одновременно правили
Ответить
Математика
Начерти прямоугольник стороны которого 6 и 2 сантиметров найди его периметр
Ответить