От одной станции одновременно в противоположных направлениях отошли товарный и пассажирский поезд. Скорость товарного поезда 42 км/ час, а пассажирского в два раза больше. Через какое время расстояние между ними будет 504 км?
Математика
От одной станции одновременно в противоположных направлениях отошли товарный и пассажирский поезд. Скорость товарного поезда 42 км/ час, а пассажирского в два раза больше. Через какое время расстояние между ними будет 504 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) 42 × 2 = 84 2) 84 - 42 = 42 3) 504 :42 = 12 часов ответ : через 12 часов
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