От одной станции одновременно в противоположных направлениях отошли товарный и пассажирский поезд. Скорость товарного поезда 42 км/ час, а пассажирского в два раза больше. Через какое время расстояние между ними будет 504 км?

Математика

От одной станции одновременно в противоположных направлениях отошли товарный и пассажирский поезд. Скорость товарного поезда 42 км/ час, а пассажирского в два раза больше. Через какое время расстояние между ними будет 504 км?

Автор: Гость