Помогите сочинение на тему памятный день (краткое)

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Лучший день прошлого лета Летом я ездила в лагерь, в котором было очень весело, было много ребят. Среди них я нашла друзей. Сейчас с некоторыми переписываюсь в социальных сетях. В лагере я провела 2 недели. Мы проводили спортивные мероприятия, смотрели фильмы, организовывали тематические вечера, сидели у костра. Особенно запомнился мне один чудесный день, когда в один из последних дней отдыха мы ходили на экскурсию в ближайший город. Экскурсовод рассказывала об интересных исторических событиях, показала все достопримечательности города. Затем мы катались на лошадях, плавали в бассейне аквапарка, катались с крутых горок и нам было очень весело. Я хочу, чтобы следующим летом все повторилось, и мы снова встретились с моими друзьями!