Какие европейские государства контролировали основные пути торговли со странами востока до эпохи великих географических открытий? А.Испания. Г.Флоренция Б.Португалия. Д.Генуя В.Венеция. Е. Папская область

История
Какие европейские государства контролировали основные пути торговли со странами востока до эпохи великих географических открытий? А.Испания. Г.Флоренция Б.Португалия. Д.Генуя В.Венеция. Е. Папская область
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Португалия и Испания вроде как эти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите география тест
Ответить
История
Параграф 11 спасите? halp me
Ответить
Математика
Решите уравнение пожалуйста!!!. 1)x+7 4/15=9 7/10, 2)8 9/14-x=4 3/7, 3) x-3 8/9=5 1/12.Помогите пожалуйста!!!!!!!!!:)
Ответить
Математика
В волейбольном турнире каждая команда сыграла с каждой по одному матчу. Восьмая ч??сть всех команд не одержала ни одной победы. Ничьих в волейболе ...
Ответить
Русский язык
Он известный в нашем городе архитектор.Объяснить ставится тире или нет.Ну и почем?? так.
Ответить