Какие европейские государства контролировали основные пути торговли со странами востока до эпохи великих географических открытий? А.Испания. Г.Флоренция Б.Португалия. Д.Генуя В.Венеция. Е. Папская область

История

Какие европейские государства контролировали основные пути торговли со странами востока до эпохи великих географических открытий? А.Испания. Г.Флоренция Б.Португалия. Д.Генуя В.Венеция. Е. Папская область

Автор: Гость