Какие европейские государства контролировали основные пути торговли со странами востока до эпохи великих географических открытий? А.Испания. Г.Флоренция Б.Португалия. Д.Генуя В.Венеция. Е. Папская область
История
Какие европейские государства контролировали основные пути торговли со странами востока до эпохи великих географических открытий? А.Испания. Г.Флоренция Б.Португалия. Д.Генуя В.Венеция. Е. Папская область
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Португалия и Испания вроде как эти
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