Какая национальность занимается оленеводстврм
География
Какая национальность занимается оленеводстврм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эвенки..........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расходы на ремонт уменьшились в 4 раза. На сколько процентов она уменьшилась ? Решите пожалуйста с решением . Заранее спасибо )
История
Какие европейские государства контролировали основные пути торговли со странами востока до эпохи великих географических открытий? А.Испания. Г.Фл...
География
История