Какая национальность занимается оленеводстврм

География
Какая национальность занимается оленеводстврм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эвенки..........................
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