У миши было 1000 тыш. а у серёжи 1000000. на сколько у серёжи больше денег чем у миши решите пожалуйста одам 30 балло можно 100

Математика

У миши было 1000 тыш. а у серёжи 1000000. на сколько у серёжи больше денег чем у миши решите пожалуйста одам 30 балло можно 100

Автор: Гость