У миши было 1000 тыш. а у серёжи 1000000. на сколько у серёжи больше денег чем у миши решите пожалуйста одам 30 балло можно 100
Математика
У миши было 1000 тыш. а у серёжи 1000000. на сколько у серёжи больше денег чем у миши решите пожалуйста одам 30 балло можно 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000000-1000=999000(тыс)-больше
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