Приведите пример сложносочиненного предложения, между частями которого не ставт??я запятая
Литература
Приведите пример сложносочиненного предложения, между частями которого не ставт??я запятая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он шел по улице очень долго потому что осенние листья падали ему в ноги
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