Найти число если 1% его равен 15 г;5% его равны 2т;10% его равны 25 руб.50 коп;14% его равны 3целых 1/2 га;25% его равны 1/8 л.

Математика

Найти число если 1% его равен 15 г;5% его равны 2т;10% его равны 25 руб.50 коп;14% его равны 3целых 1/2 га;25% его равны 1/8 л.

Автор: Гость