Найти число если 1% его равен 15 г;5% его равны 2т;10% его равны 25 руб.50 коп;14% его равны 3целых 1/2 га;25% его равны 1/8 л.
Математика
Найти число если 1% его равен 15 г;5% его равны 2т;10% его равны 25 руб.50 коп;14% его равны 3целых 1/2 га;25% его равны 1/8 л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1%=15=15×100=1500 5%=2=1%=0.4×100=40т 10%=25.50=1%=2.55×100=255 руб 14%=3целый1/2=1%=3.5×100=350 га 25%=1/8=1%=3.1×100=310л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Среди приведенных химических элементов наибольшее значение электроотрицательности имеет: 1) кремний 2) сера 3) фосфор 4) хлор
Физика
Математика
Купили 8 тетрадей в клетку в линейку в 2 раза больше чем в клетку а общих тетрадей н?? 5 меньше чем тетрадей в линейку сколько всего тетрадей купили?
Окружающий мир