1)Появившееся во второй половине 15в. судно, оснащенное косым парусом, позволяющим ??лыть даже при встречном ветре.(9 букв) 2)Остров у северной части американского континента, согласно некоторым сведениям, впервые открытый ска...
История
1)Появившееся во второй половине 15в. судно, оснащенное косым парусом, позволяющим ??лыть даже при встречном ветре.(9 букв) 2)Остров у северной части американского континента, согласно некоторым сведениям, впервые открытый скандинавскими мореплавателями за 500лет до великих географ. открытий.(12 букв)
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1 - каравелла 2 - Ньюфаундленд
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